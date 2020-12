TİSK'in "Ortak Yarınlar Ödülleri" sahiplerini buldu - Son Dakika

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu'nun (TİSK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde kurumsal sosyal sorumluluk projeleri ile örnek uygulamaları ödüllendirmek için düzenlediği "Ortak Yarınlar" programında aralarında TÜBİTAK, Türkiye Yeşilay Cemiyeti, OYAK ve TÜPRAŞ'ın da olduğu 13 kurum ödülle değer görüldü.

Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında çevrim içi düzenlenen ödül törenin açılış konuşmasını Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptı.

Bakan Selçuk, Türkiye'de ilk Kovid-19 vakasının görülmesinin ardından hükümet olarak en hızlı tedbirleri alıp süreci konfederasyonlar, sendikalar, iş dünyası ve tüm sosyal taraflarla istişare içinde yürütmeyi önemsediklerimi belirterek, şöyle konuştu:

"Salgın döneminde de faaliyetlerimizi Sosyal Koruma Kalkanı adı altında çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler olmak üzere dört ana başlıkta yürüttük, yürütmeyi de sürdürüyoruz. Bu süreçte vatandaşlarımıza doğrudan aktardığımız kaynağın toplam tutarı 42 milyar lirayı aştı."

Sosyal Koruma Kalkanı'nda sağlık ödemelerinden ilaçlara, prim ertelemeden emekli aylıklarına kadar sosyal güvenlik uygularının çok önemli bir yer kapsadığına dikkati çeken Selçuk, şu bilgileri verdi:

"Engellilerimizin, kronik hastalarımızın süresi dolan sağlık rapor ve reçetelerinin geçerlilik sürelerini uzattık. Kovid-19 test, tedavi ve bakım hizmetleri için Genel Sağlık Sigortası kapsamında karşıladığımız ödemeler 3,6 milyar lirayı aştı. Sağlık Uygulama Tebliğinde sürekli olarak yeni düzenlemeler yapıyoruz. Geri ödeme listesindeki toplam ilaç sayımızı 8 bin 880 adete yükselttik. Ayrıca salgından çok etkilenen sektörlerdeki işletmelerin toplamı 40 milyar lirayı bulan 3 aylık SGK prim ödemelerini de erteledik. Bakanlığımızın düzenli olarak yürüttüğü 43 farklı sosyal yardım programıyla sadece geçtiğimiz yıl toplam 55 milyar liraya ulaşan yardımları ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırdık. Salgın döneminde 6,3 milyon haneye biner liralık nakdi desteğimizi de sağladık."

"Kısa çalışma ödeneğine yeni başvurular başladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde hayata geçirdikleri "Biz Bize Yeteriz" kampanyasında 2 milyar liraya yakın yardım toplandığını anımsatan Selçuk, bu yardımları ihtiyaç sahibi hanelere ulaştırdıklarını söyledi.

Bakan Selçuk, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Kovid-19 salgının iş gücü piyasasını etkilediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Bu dönemde temel hedefimiz; istihdamı, işçilerimizi ve işverenlerimizi hep birlikte korumak oldu. Bu anlamda başta kısa çalışma ödeneği, nakdi ücret desteği, iş akdi fesih kısıtı gibi uygulamalarımızı hızlı ve etkin bir şekilde hayata geçirdik. İstihdamı korumak için doğrudan çalışanlara yaptığımız ödemelerin toplam tutarı 34 milyar liraya yaklaştı. Nisan ayından bugüne kadar 3,5 milyonun üstünde çalışanımız kısa çalışma ödeneğinden faydalandı. Bu kapsamda toplam 22 milyar liranın üstünde ödeme gerçekleştirdik. Ayrıca, 1 Aralık itibarıyla kısa çalışma ödeneğine yeni başvuruları da e-devlet üzerinden almaya başlayacağız. Bu süreçte işverenlerin iş akdi sözleşmelerini feshetmelerini de kısıtladık. Bu kapsamda ücretsiz izne çıkarılan işçilere nakdi ücret desteği sağladık. Bildiğiniz gibi iş akdi fesih yasağı ile nakdi ücret desteği, birbirlerini tamamlayan tedbirler. Nisan atından bugüne kadar 2 milyonun üstünde çalışanımıza 5,7 milyar liranın üstünde ödeme gerçekleştirdik."

"290 milyar liralık SGK alacağı yapılandırılacak"

İşçileri ve işverenleri koruyarak üretimi desteklemek amacıyla yeni İstihdam Kalkanı Paketini uygulamaya koyduklarını anımsatan Selçuk, "Bu paketimizde 6 ana teşvik ve destek bulunuyor. Ayrıca sigorta, GSS, işsizlik sigortası primleri ile idari para cezaları gibi yaklaşık 290 milyar liralık SGK alacağını da yapılandırma imkanı getiriyoruz. Bu dönemde hepimize çok önemli sorumluluklar düşüyor. Hepimizin ortak hedefi, ülkemizin birliği dirliği milletimizin huzur ve refahı. Biz bu hedefe ancak birlikte hareket ederek ulaşabiliriz. Ortak yarınları ancak sosyal diyalogu güçlendirerek kurabiliriz. Biz inanıyoruz ki Türkiye olarak çok büyük bir aileyiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, dayanışma ruhu içerisinde tedbirlere harfiyen uyarak bu günleri de geride bırakacağız inşallah." dedi.

Bakan Selçuk, kurumsal sosyal sorumluluk alanındaki projeleri düzenli olarak ödüllendiren TİSK'i tebrik ederek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Geleceğin güçlü, müreffeh Türkiye'sini hep birlikte inşa edeceğiz. Bugün burada Kovid-19 ile mücadelede etkin, kapsayıcı sürdürülebilir yenilikçi yönleriyle öne çıkan sosyal sorumluluk projelerini hep birlikte alkışlıyoruz. Diğer girişimcilere ilham veren bu inovatif projeler hedef kitleleri de sürece dahil eden iyi uygulama örneklerini de oluşturuyor. Bugün ödül alan tüm projeleri canı gönülden tebrik ediyorum. Proje geliştirici ve uygulayıcılarını taşıdıkları sorumluluk duygusundan, girişimcilik ruhundan ötürü de kutluyorum."

"Çalışanlarımıza ve ekonomiye 5 milyar lira nakdi destek sağladık"

TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da 2020'nin dünya ve Türkiye ile birlikte TİSK için de dayanışma ve seferberlik yılı olduğunu belirterek, salgın döneminde de her fırsatta dile getirdikleri "yeni nesil sendikacılık" vizyonu doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi.

Türkiye'de kayıtlı istihdamın yüzde 11'ine denk gelen 2 milyon çalışanın TİSK ekosistemi bünyesinde olduğunu vurgulayan Akkol, şöyle konuştu:

"Bu zor süreçte çalışma arkadaşlarımızın her birinin sorumluluğunu her an taşıdık. Her zaman olduğu gibi bu süreçte de devletimizin, çalışanımızın yanında olduk. Bu kapsamda, çalışanlarımızın sağlığı için en üst seviye tedbirleri aldık. TİSK ekosistemindeki iş yerlerine ve çalışanlarına toplam 5 milyonun üzerinde maske, 100 tonu aşkın dezenfektan dağıttık. İhtiyaç duyan iş yerlerimize uzaktan çalışma uygulamalarını ücretsiz sunduk. Ekosistemimizdeki çalışanlara ücretsiz online eğitimler sağlayan TİSK Akademi projesini hayata geçirdik. Çalışan destek programları başlattık. Sendikalarımız, üyelerinin yanında olmak için aidatlarını erteledi. Üyeleri için toplam 600 milyon liranın üzerinde nakdi destek paketini devreye soktu. Bunların çok ötesinde gururla söylediğim bir şey var. Bizim iş yerlerimizin büyük bir bölümü ücretsiz izinden istifade etmedi. Kısa çalışmayı benimsedi. Kısa çalışma ödeneği üzerine maaşları biz tamamlayalım dedik. Bunu teşvik ettik. Bu uygulamayı yaydık. TİSK ekosistemi dışında da uygulamayı teşvik etmek için devletimiz ile birlikte çalıştık. Örnek olsun diye kamuoyuyla paylaştık. Çalışanlarımıza ve dahası ekonomiye doğrudan 5 milyar lira nakdi destek sağladık."

TEV Sağlık Kahramanları Fonu'na bağışlandı

Salgın süreci boyunca da ülkenin ve çalışanların yanında olduklarını ifade eden Akkol, "TİSK Mikrocerrahi ve Rekonstrüksiyon Vakfımızın desteğiyle Biz Bize Yeteriz Kampanyasına 20 milyon lira bağış yaptık. Ekosistemimizde yapılan bağış ise 200 milyon lira seviyelerine ulaştı." dedi.

TİSK'in Türkiye'nin büyümesi, kalkınması ve refahı için 60 yıldır ekonomi ve istihdam alanı başta olmak üzere birçok alanda değer ürettiğini belirten Akkol, bu kapsamda kurumsal sosyal sorumluluğun odak noktalarında yer aldığını söyledi.

Akkol, 2014'te beri kurumsal sosyal sorumluluk alanında örnek projeleri ödüllendirdiklerini anımsatarak, bu ödüllerin adını bu yıl "Ortak Yarınlar" olarak güncelleyip, Kovid-19 salgınıyla mücadeleyi de tema olarak belirlediklerini dile getirdi.

Akkol, Ortak Yarınlar Ödül Programı'nın devletin öncülüğünde kurum ve işletmelerin Kovid-19 salgınına karşı hayata geçirdikleri projeleri ödüllendirmek için ortaya çıktığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim sorumluluğumuz, TİSK'in stratejik konumunu, ölçek etkisini kullanarak iyi uygulamaların önünü açmak. Sizlerin sesini daha güçlü duyurmak, güzel örnekleri beraberce artırmak. Yoğun ilgi ile ortak yarınları sahiplendikleri için her bir katılımcımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sene birbirinden güzel 128 başvuru aldık. Hepsi kendi alanında muazzam gayretle ortaya konmuş, ortak fayda üreten projelerdi. Hepsini içtenlikle tebrik ediyorum. Başvuran kurumlarımız ortak yarınlar için bir sosyal fayda daha yarattı, TEV Sağlık Kahramanları Fonu'na bağışta bulundu. Sadece bu sonuçlara baktığımda görüyorum ki bugün bu programın kazananı kaybedeni yok. Gönülden inanıyorum ki kazanan, ortak yarınlarımız."

30 bin kişi halk oylamasıyla ödüllere katkı verdi

Ortak Yarınlar Ödül Programı'na bu yıl programa 128 proje için başvuru yapıldı. Bunlar arasında 28 proje finale kaldı. Finalist projeler Prof. Dr. Ateş Kara, Bülent Eczacıbaşı, Vahap Munyar, Prof. Dr. Cem Kılıç, Didem Arslan, Hacer Boyacıoğlu, Özcan Yıldırım, Nevzat Aydın, Zehra Öney, M. Yıldız Günay, Tanyer Sönmezer ve Burak Satıbol'un yer aldığı jüri tarafından değerlendirildi.

Jüri değerlendirilmesinin yanında 30 bin kişi halk oylaması yöntemiyle projelere oy verdi.

Yapılan puanlamaların ardından Ortak Yarınlar Ödül Programı'nda kategorilere göre ödül kazanan kurum ve projeleri şunlar:

Birlikte Mümkün Ödülü:

TÜBİTAK - "Kovid-19 Türkiye Platformu: Koronavirüse Karşı Aşı ve İlaç Geliştirilmesi"

TÜPRAŞ - "Siperli Maske Üretimi"

Çalışana Destek Ödülü:

OYAK - "OYAK Doktorum Uygulaması"

Koç Holding - "KoçAilem Kan Kardeşliği Platformu"

Dijitalleşme Ödülü:

TÜPRAŞ - "Akıllı Baret"

Hektaş - "Hektaş Akıllı Asistan"

Topluma Destek Ödülü:

Abdi İbrahim İlaç - "Kovid-19 ile Mücadeleye Katkı Kampanyası"

Türkiye Yeşilay Cemiyeti - "Yeşilay Danışmanlık Merkezi Psikolojik Destek Hattı"

Sağlık Kahramanlarına Destek Ödülü:

Divan Grubu - "Divan Grubu Kapılarını Sağlık Çalışanlarına Açtı"

Coşkunöz Holding - "Koronavirüs ile Mücadelede Yerli Tıbbi Ekipman Üretimi"

İş Sağlığı ve Güvenliği Ödülü:

Erdemir - "Güvenli Üretim Birlikte Mümkün"

İNTES - "Salgın Döneminde Yapı İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği"

Ortak Yarınlar Özel Ödülü

Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü