Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Samsun Valiliğini ziyaret etti - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun Valisi Zülkif Dağlı'ya ziyarette bulundu.

Bakan Selçuk, Engelsiz Yaşam Merkezleri açılışına ve Kadın Kooperatifleri Doğu Karadeniz Buluşması'na katılmak üzere kara yoluyla geldiği kentte ilk olarak Valiliği ziyaret etti.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bakan Selçuk, basına kapalı gerçekleşen ziyarette, kurum müdürlerinden çalışmaları hakkında brifing aldı.

Ziyarette, Zehra Zümrüt Selçuk'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, AK Parti Samsun İl Başkanı Ersan Aksu ve kurum müdürleri eşlik etti.