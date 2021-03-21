Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Nevruz Bayramı'nı kutladı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Nevruz Bayramı'nı kutladı
21.03.2021 16:27
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 21 Mart Nevruz Bayramı'nı kutladı.
Bakan Selçuk, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, "Bereketin ve bolluğun sembolü, baharın müjdecisi Nevruz kutlu olsun." ifadesini kullandı.
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