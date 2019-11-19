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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "15 Temmuz bağışlarının 1 kuruşuna dokunulmadı.
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "15 Temmuz bağışlarının 1 kuruşuna dokunulmadı.
Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:26 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "15 Temmuz bağışlarının 1 kuruşuna dokunulmadı. 330 milyon liranın üzerindeki para fonda duruyor."
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