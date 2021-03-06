Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 15 Temmuz gazisi kadınlarla bir araya geldi Açıklaması - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 15 Temmuz gazisi kadınlarla bir araya geldi Açıklaması
06.03.2021 11:43
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, söz konusu vatan olduğu zaman kadınların her zaman ön safta yer aldıklarını vurguladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, söz konusu vatan olduğu zaman kadınların her zaman ön safta yer aldıklarını vurguladı.
Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz gazisi kadınları Bakanlıkta misafir ettiğini belirtti.
Toplantıya ilişkin fotoğraflar paylaşan Bakan Selçuk, "Söz konusu vatan olunca, geçmişten günümüze kadınlarımız her daim en ön saflarda yer aldılar. 15 Temmuz gazisi kadınlarımızı Bakanlığımızda misafir ettik. Vatana canını siper eden şehitlerimizi rahmetle anıyorum." ifadelerini kullandı.
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