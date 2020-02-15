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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk. Bunları 3...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk. Bunları 3 bin 500 okulla eşleştirdik, 14 bin çocuğa ulaştık"
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 11:22 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk. Bunları 3 bin 500 okulla eşleştirdik, 14 bin çocuğa ulaştık"
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