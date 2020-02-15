Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: '166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk' - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk"

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk. Bunları 3 bin 500 okulla eşleştirdik, 14 bin çocuğa ulaştık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk. Bunları 3 bin 500 okulla eşleştirdik, 14 bin çocuğa ulaştık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: 166 mobil çocuk hizmet birimi kurduk

Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 12:05 Kaynak: AA
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