Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "18 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "18 ilacı daha geri ödeme listesine aldık"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1'i kanser için olmak üzere 18 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 1'i kanser için olmak üzere 18 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını bildirdi.

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Bakan Selçuk, Olağanüstü İlaç Geri Ödeme Komisyonunun toplantısı sonrasında, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından gerçekleştirilen düzenlemeye ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Temininde güçlük yaşanan, hayati önem arz eden ve halk sağlığını yakından ilgilendirmesi nedeniyle acil tedbir alınması gereken ilaçlar için toplanıldığını, bu doğrultuda kararlar alındığını belirten Selçuk, "1'i kanser olmak üzere 18 ilaç daha geri ödeme listesine alındı." bilgisini paylaştı.

Bakan Selçuk, geri ödeme listesine alınan 18 ilaçla birlikte ruhsatlı ilaç sayısının 8 bin 265'e ulaştığını açıkladı.

Vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceğini anlatan Selçuk, "Geri ödeme listemize aldığımız ilaçların hastalarımıza şifa olmasını temenni ederim." ifadesini kullandı.

Yapılan düzenlemeyle geri ödeme listesine eklenen ilaçlar arasında 1 kanser ilacının yanı sıra 2 kas-iskelet sistemi tedavisinde kullanılan ilaçlar bulunuyor.

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 10:55 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: '18 ilacı daha geri ödeme listesine aldık' - Son Dakika
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