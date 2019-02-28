Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2 Milyon 22 Bin Haneye Elektrik Desteği Ödemesinin...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2 Milyon 22 Bin Haneye Elektrik Desteği Ödemesinin...

28 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesinin 1 Mart itibarıyla başlayacağını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2 Milyon 22 Bin Haneye Elektrik Desteği Ödemesinin..., System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2 milyon 22 bin haneye elektrik desteği ödemesinin 1 Mart itibarıyla başlayacağını bildirdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 08:22 Kaynak: AA

Selçuk, Yenikadinda Gösterme, Politika
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