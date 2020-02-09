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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2 yılda 2 bin 380 kişisel koruyucu donanım...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2 yılda 2 bin 380 kişisel koruyucu donanım denetimi gerçekleştirdik.
Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2 yılda 2 bin 380 kişisel koruyucu donanım denetimi gerçekleştirdik." - ANKARA
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