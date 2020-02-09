Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2 yılda 2 bin 380 kişisel koruyucu donanım... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: '2 yılda 2 bin 380 kişisel koruyucu donanım... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2 yılda 2 bin 380 kişisel koruyucu donanım...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2 yılda 2 bin 380 kişisel koruyucu donanım denetimi gerçekleştirdik.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "2 yılda 2 bin 380 kişisel koruyucu donanım denetimi gerçekleştirdik." - ANKARA

Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
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