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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "316 şehit yakınımız, gazimiz ve gazi yakınımızın...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "316 şehit yakınımız, gazimiz ve gazi yakınımızın atamasını gerçekleştirdik.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 09:34 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "316 şehit yakınımız, gazimiz ve gazi yakınımızın atamasını gerçekleştirdik."
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