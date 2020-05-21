Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi - Son Dakika

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştirildiğini duyurdu. Sonuçlar bugün 17.00 itibarıyla internet üzerinden açıklanacak.

Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi, System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının atamasının gerçekleştirdik" dedi. Bakan Selçuk, atamaların koronavirüs tedbirleri kapsamında dijital ortamda noter huzurunda gerçekleştiğini bildirdi. Hak sahiplerinin atama teklifleri yapılırken, atanmayı istedikleri ilk il tercihleri ile öğrenim durumlarının dikkate alındığını belirten Bakan Selçuk, 399 şehit yakını, gazi ve gazi yakınına 48 kamu kurum ve kuruluşunda istihdam imkanı verildiğini ifade etti.

ATANANLARIN 291'İ ERKEK, 180'İ KADIN

Bakan Selçuk, atananların 291'inin erkek, 108'inin de kadın olduğunu belirterek, atama tekliflerinin e-uygulama üzerinden personel talep eden kamu ve kuruluşlarına yapıldığını kaydetti.

Atamaların hak sahiplerine hayırlı olmasını temenni eden Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan Bayramı öncesinde atamaların gerçekleştirilmiş olması durumu daha da anlamlı kıldı. Şehitlerimizi saygı, sevgi, rahmet ve minnetle yad ediyoruz. Vatan için canını ortaya koyan kahramanlarımız ve ailelerimizin her zaman yanındayız. Biz ülkemiz için çalışan büyük bir aileyiz."

SONUÇLAR 17.00'DE AÇIKLANACAK

Atama sonuçlarına bugün saat 17.00 itibarıyla https://kamusonuc.ailevecalisma.gov.tr/SorguSehitGaziAtama adresinden ulaşılabilecek

Selçuk, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 10:06 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi - Son Dakika Ekonomi

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