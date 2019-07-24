Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(5. Dönem Toplu Sözleşmesi) Bu süreci, uzlaşı ve...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(5. Dönem Toplu Sözleşmesi) Bu süreci, uzlaşı ve...

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(5. Dönem Toplu Sözleşmesi) Bu süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(5. Dönem Toplu Sözleşmesi) Bu süreci, uzlaşı ve ortak anlayışla tamamlayacağımıza inanıyoruz."
Selçuk, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 02:53 Kaynak: AA
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