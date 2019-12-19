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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını yarın gerçekleştireceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:50 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını yarın gerçekleştireceğiz."
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