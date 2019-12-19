Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: '572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını yarın gerçekleştireceğiz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "572 şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın atamalarını yarın gerçekleştireceğiz."

Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 02:50 Kaynak: AA
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