Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 58 Bin 593 Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemelerin 1...
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 58 bin 593 harp ve vazife malulüne ek ödemelerin 1 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk
, 58 bin 593 harp ve vazife malulüne ek ödemelerin 1 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:08 Kaynak: AA
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Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemeler 1 Şubat'ta Yapılacak
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