Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 58 Bin 593 Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemelerin 1...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 58 Bin 593 Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemelerin 1...

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 58 bin 593 harp ve vazife malulüne ek ödemelerin 1 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 58 Bin 593 Harp ve Vazife Malulüne Ek Ödemelerin 1..., System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 58 bin 593 harp ve vazife malulüne ek ödemelerin 1 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:08 Kaynak: AA

Selçuk, Güncel
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