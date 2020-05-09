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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "7'si kanser, 4'ü MS tedavisinde kullanılmak üzere...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "7'si kanser, 4'ü MS tedavisinde kullanılmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "7'si kanser, 4'ü MS tedavisinde kullanılmak üzere 11 ilacı daha geri ödeme listesine aldık."
Haber Yayın Tarihi: 09.05.2020 11:56 Kaynak: AA
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