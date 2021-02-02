Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 87 ilacın geri ödeme listesine alındığını açıkladı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 87 ilacın geri ödeme listesine alındığını açıkladı
02.02.2021 11:57
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 10'u solunum sistemi ilacı olmak üzere toplamda 87 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 10'u solunum sistemi ilacı olmak üzere toplamda 87 ilacın daha geri ödeme listesine alındığını açıkladı.
-İHA-
Son Dakika Fenerbahçe, sosyal medyada en yüksek etkileşim sayısı rekorunu kırdı Son Dakika: İhracatta ocak ayı rekoru! Yüzde 2,5 artışla, 15 milyar 48 milyon dolar oldu Twitter, Bakan Soylu'nun LGBT'lilerle ilgili paylaşımına kısıtlama getirdi Dolar 6 ayın en düşük seviyesine geriledi İrfan Can Kahveci transferinin perde arkası ortaya çıktı! Ali Koç'un bir sözü gidişatı değiştirdi Habertürk'te deprem uzmanına saygısızlık! Hülya Hökenek apar topar yayından aldı Son Dakika: İzmir'de sağanak yağış sele neden oldu! Vatandaşlara "Evden çıkmayın" uyarısı yapıldı Takıntılı genç kız, eski sevgilisinin evini önce taşladı sonra yakmaya çalıştı