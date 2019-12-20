Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Selçuk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafların yer aldığı "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerini inceledi.

"Haber" kategorisinde çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır anneleri ve yakınlarının partinin il başkanlığı önünde başlattıkları oturma eyleminde Hasan Namlı tarafından çekilen "Çocuklarımızı geri istiyoruz" başlıklı fotoğrafı seçen Selçuk, "yaşam" kategorisinde Cem Genco'nun "Kendi engelini unuttu evladına şifa arıyor" adlı fotoğrafına oy verdi.

Bakan Selçuk, "spor" kategorisinde ise Paris'teki emeklilik reformu protesto gösterilerini takibi sırasında yaralanan Mustafa Yalçın'ın "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafına oy verdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:40 Kaynak: AA
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