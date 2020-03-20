Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk AA Editör Masası'na konuk oldu: (3) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk AA Editör Masası'na konuk oldu: (3) - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)

7 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirlerde şartları tutan özel kreş ve gündüz bakım evlerinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabileceğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk AA Editör Masası'na konuk oldu: (3), System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında alınan ekonomik tedbirlerde şartları tutan özel kreş ve gündüz bakım evlerinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabileceğini söyledi.

Bakan Selçuk, AA Editör Masası'nda değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Türkiye'nin en başından beri gerekli tedbirleri aldığını, vatandaşları da bu konuda bilgilendirdiğini hatırlatan Selçuk, vatandaşların, çalışanların ve işverenlerin mağdur olmaması için devletin gereken adımları attığına işaret etti. Selçuk, alınan ekonomik tedbirler kapsamında istenen şartları taşıyan özel kreş ve gündüz bakım evlerinin kısa çalışma ödeneğinden yararlanabileceği bilgisini verdi.

Eğitim yılı başında velilerle bu kurumlar arasında imzalanan sözleşmenin gereğinin yerine getirilmesini isteyen Selçuk, Türkiye'nin olağan dışı bir süreçten geçtiğini bu nedenle hem velilerin hem de kreş ve gündüz bakım evi yetkililerinin karşılıklı anlayış göstermesi gerektiğini ifade ederek, "İşverenlerimizi de velilerimizi de bu süreçte mağdur etmeyeceğiz." dedi.

Soru üzerine Selçuk, kamu hizmetlerinin dijitalleşmesi kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının önemli mesafe kat ettiğini anlattı. Dijital ortamdan en fazla tıklanan Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) Bakanlığın bünyesinde bulunduğunu hatırlatan Selçuk, dijital ortamda 200'e yakın hizmet sunduklarını aktardı.

Bakan Selçuk, şöyle devam etti:

"SGK ve İŞKUR'un birçok hizmetine dijital ortamda ulaşabiliyorsunuz. Bütün vatandaşlarımıza çağrıda bulunmak istiyorum. Özellikle kamu işçi alımlarında lütfen başvurularınızı birimlerimize, binalarımıza gelerek değil, İŞKUR'un sayfasında yapın. Hem kendileri için hem de toplumun geri kalan kesimleri için oradaki kalabalığı önlemek ve sosyal mesafeyi önlemek adına bu çok önemlidir. SGK'nin birçok hizmetine şu anda dijital ortamda ulaşılabiliyor. Dijital ortam, toplumsal mesafeyi sağlamak adına en önemli olanaklarımızdan, fırsatlarımızdan biri. İnanıyorum ki bu süreçte bu imkanı hepimiz daha etkin bir şekilde kullanacağız."

Koronavirüs ortaya çıktığı ilk anda itibaren bakanlık olarak tedbirlerini kısa, orta ve uzun vadedeli fazlar olarak belirlediklerini anlatan Selçuk, "Bu süreçte en önemli konu olan hijyen ve 14 kuralını takip etmemiz gerekiyor. Mümkün olduğunca evimizde kalalım. Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine hamileler, emzirenler ve 60 yaş üzeri çalışanlarımız için idari izin geldi. Bakanlığımız buna dair alınan tedbirlere harfiyen riayet ediyor. Önümüzdeki süreç boyunca yeni program ve yeni tedbirler, hem Sağlık Bakanlığı hem de Bilim Kurulumuzun önerileri ışığında devam edecektir." ifadelerini kullandı.

(Bitti)

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:06 Kaynak: AA

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