Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk AA Editör Masası'na konuk oldu: (2) - Son Dakika
Son Dakika Politika Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk AA Editör Masası'na konuk oldu: (2) - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk AA Editör Masası'na konuk oldu: (2)

7 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal yardımlaşma dayanışma vakıfları aracılığıyla ihtiyaç durumuna bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı acilen dağıtacaklarını belirterek, mart sonuna gelmeden, en geç...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk AA Editör Masası'na konuk oldu: (2), System.String[]

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal yardımlaşma dayanışma vakıfları aracılığıyla ihtiyaç durumuna bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı acilen dağıtacaklarını belirterek, mart sonuna gelmeden, en geç nisan ayının başında yardımların ulaştırılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, AA Editör Masası'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

"Yaşlılar için periyodik takip programı"na ilişkin ayrıntıların sorulması üzerine Bakan Selçuk, Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 8'inin 65 yaş üzerinde bulunduğunu, 80 yaş üzerindeki nüfusu da "en kırılgan nüfus" olarak gördüklerini söyledi.

Daha önce başlatılan projelerin yaşlıların korunması ve desteklenmesi için belediyeler kanalıyla yürütüldüğünü anlatan Selçuk, süreçte bunu daha yoğunlaştırarak yapacaklarını kaydetti.

Türkiye genelinde 1003 sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı bulunduğunu belirten Zehra Zümrüt Selçuk, vakıfların periyodik paylarını yükselttiklerini, böylelikle destekleri daha da artıracaklarını ifade etti.

"Bütün kırılgan grupların yanında olacağız"

Bakan Selçuk, bir soru üzerine, "Nisan ayından itibaren en düşük emekli maaşını 1000 liradan 1500'e çıkarmış olacağız. Bu süreçte her zaman yaşlılarımızın, bütün kırılgan grupların yanında olacağız." dedi.

Selçuk, bu konuda TBMM sürecinin bulunduğunu, sürecin tamamlanmasının ardından nisan ayında maaşların yatırılacağını kaydetti.

Bir başka soru üzerine Selçuk, toplumun en alt kesimi için 2 milyar liralık dağıtımın söz konusu olacağını dile getirerek, "43 değişik sosyal yardımlaşma programımız var. Bu süreçte de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla yaptığımız ihtiyaç durumuna bağlı olarak en alt kesime acilen 2 milyarlık yardımı dağıtacağız ki bu süreçte daha dayanıklı, daha dirençli olabilsinler. Zaten onların kayıtları var, anında transfer edeceğiz. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarına yeni başvuru halinde, yeni bir talep geldiğinde onları da karşılayacağız." bilgisini verdi.

Yaşlılara kolonya ve maske temini

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşlılara kolonya ve maske temini konusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile iş birliği içinde olduklarını belirterek, temin edildikten sonra dağıtımların çeşitli kanallarla yapılacağını bildirdi.

Selçuk, dağıtıma ilk olarak Ankara ve İstanbul'dan başlanacağını, daha sonra genişletileceğini kaydetti.

"Haber vermeden gelmeyiz"

"Yardım" adı altında hırsızlık girişimleri gibi haberlerin geldiği, bunların istismar alanı olabildiğinin ifade edilmesi üzerine Bakan Selçuk, burada kapısı çalınan vatandaşlara da sorumluluk düştüğüne dikkati çekti. Bakan Selçuk, sürecin milli birlik ve beraberlik içinde geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

"Birbirimize karşı her daim dürüst olmak durumundayız. Herhangi bir suistimale yol açılmaması gerekiyor." diyen Bakan Selçuk, böyle bir durumla karşılaşıldığında derhal Aile, Sağlık ve İçişleri Bakanlıklarının ihbar hatlarının aranmasını istedi.

Yardım yapacak tüm bakanlıkların üniformaları, kartları ve düzeneklerinin bulunduğunu ifade eden Selçuk, "Biz zaten öncesinde telefonla bildireceğiz. Haber vermeden gelmeyiz." dedi.

-"Hiçbir vatandaşımızı bu süreçte dışarıda bırakmayacağız"

İhtiyaç sahibi ailelere yapılacak yardımlara ilişkin ayrıntıların sorulması üzerine Bakan Zümrüt Selçuk, şunları kaydetti:

"Zaten tespit edilmiş, periyodik olarak yardım yaptığımız 2 milyon vatandaşımız var. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla gelir testleri yapıyoruz. Şu anda tespit edilmiş bir listemiz var. Onlara, 2 milyon kişiye bu dağıtımı yapacağız ama herhangi bir ihtiyaç doğduğunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı aracılığıyla, onların da aylık periyodik payları artırıldı, hiçbir vatandaşımızı bu süreçte dışarıda bırakmayacağız. Hedefimiz 2 milyar lirayı, martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak."

Bakan Selçuk, sosyal yardımlarda ek 2 milyar liralık kaynağın dağıtımında şartları taşıyan ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destek vereceklerini duyurdu.

(Sürecek)

Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 01:06 Kaynak: AA

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ŞU AN BURADASINIZ: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk AA Editör Masası'na konuk oldu: (2) - Son Dakika
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