Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA'ya açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA'ya açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA'ya açıklamalarda bulundu Açıklaması

6 saat önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5-6-7 Nisan'daki işsizlik ödeneği ödemelerinin de vatandaşlara ikametlerinde yapılacağını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA'ya açıklamalarda bulundu Açıklaması, System.String[]

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 5-6-7 Nisan'daki işsizlik ödeneği ödemelerinin de vatandaşlara ikametlerinde yapılacağını bildirdi.

Bakan Selçuk, AA muhabirine, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında gerçekleştirilecek yeni uygulamalar ve Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kısa Çalışma Ödeneği'ne ilişkin soru üzerine Selçuk, ödeneğin hem işçinin işini kaybetmemesini hem de işverenin bu süreç içerisinde mali anlamda desteklenmesini sağlayan, pasif iş gücü programları arasındaki en etkili uygulamalardan biri olduğuna dikkati çekti.

Uygulama kapsamında ödeme oranlarının yüzde 78'lere ulaştığına işaret eden Selçuk, Kısa Çalışma Ödeneği başvurularına ilişkin, "Şu anda 70 bin firmaya yaklaştık, 1 milyon çalışanı da geçmiş durumdayız. Firmalarımızın çoğu, yüzde 40'ı aşkını imalat sektöründe. İkinci başvuran sektör, daha ziyade konaklama ve yiyecek içecek sektörü. Yani turizm sektörü. Üçüncü olarak da perakende ve toptan ticaret geliyor." bilgisini paylaştı.

"Her firma başvurabilir, belli bir çalışan sayısı da yok"

Selçuk, ödenekle ilgili bilgi kirliliğinin bulunduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kesinlikle bir sektör ayrımı yok, her firma başvurabiliyor. Hızlı bir şekilde dönüş yapıyoruz. Belli bir çalışan sayısı da yok. Çalışan sayısıyla ilgili de çoğunluk şu anda 10 çalışandan daha küçük işletmeler. Dolayısıyla biz bütün işletmelerimizi en öncelikli olarak kısa çalışma uygulamasına başvurmalarını tavsiye ediyoruz."

"Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile PTT şubelerine gitmeyin" uyarısı

Bakan Selçuk, "Sosyal yardım alan 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira destek ödemelerinin artık ikametlerde yapılacağı açıklandı. Bu uygulamanın kapsamı genişleyecek mi?" sorusu üzerine, PTT'nin Türkiye çapında çok geniş bir ağı olduğunu ve sosyal yardımların da hep PTT üzerinden yapıldığını anımsattı.

Koronavirüs salgının etkileri ve bulaş riskini göze alarak bu dağılımları bir süredir günlere yayarak yaptıklarını aktaran Selçuk, bu süreçte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ve PTT şubelerinde yoğun bir talep oluştuğunu dile getirdi.

Selçuk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları ile PTT şubelerine gitmeye gerek olmadığının altını çizerek, "Tekrar vurgulamak isterim; biz zaten vatandaşlarımıza ulaşabiliyoruz. Biz irtibat sağlayacağız bütün vatandaşlarımızla." diye konuştu.

İşsizlik ödeneği de ikametlerde ödenecek

Selçuk, 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira destek ödemeleriyle ilgili sadece birkaç ilde yoğunluk sıkıntısı yaşandığını ve koronavirüsle ilgili bulaş riskini önlemek adına hemen İçişleri Bakanlığı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile istişarelerde bulunduklarını anlattı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na da teşekkür eden Selçuk, şunları kaydetti:

"Süreç, bundan sonra evden ödeme şeklinde gerçekleşecek. Gelecek hafta 5-6-7 Nisan'da işsizlik ödeneği ödemelerimiz var. Onu da yine kolluk kuvvetlerimiz, bekçilerimiz, jandarma ve PTT görevlilerimiz aracılığıyla evlerde ödenmesini sağlayacağız."

Bakan Selçuk, PTT aracılığıyla ödenen sosyal yardımların tümünün koronavirüs riski geçene kadar ikametlerde tesliminin yapılacağını vurguladı.

"Kampanya, milli birlik ve beraberliğimizin sembolü oldu"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na ilişkin, kampanyaya yönelik ilk günden itibaren yoğun bir talebin oluştuğunu ifade etti.

Selçuk, "Biz sosyal devlet olma ilkesiyle vatandaşlarımıza her daim sosyal yardımlarımızı ulaştırmaya devam ediyoruz. İhtiyaç sahiplerine geçen sene sadece 55 milyar lira sosyal yardım aktardık. Fakat bu kampanyanın da şöyle bir önemi var, bizim milli birlik ve beraberliğimizin sembolü oldu. Herkesin bu çorbada tuzu olacağını, bu dayanışmayı beraber sağlayacağımızın bir göstergesi oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Milli Dayanışma Kampanyası'na yapılan bağışlar 900 milyon lirayı aştı

İletişim Başkanlığının kampanyaya ilişkin hazırlanan web sayfasından her gün güncel rakamları açıkladığına, 1 milyonu aşkın firmanın, bağışçıların isimlerinin orada yer aldığına dikkati çeken Selçuk, "Kampanyaya ilişkin rakamlar her gün güncelleniyor. Şu an elimizdeki rakamlara göre, nakdi bağış 900 milyonu aşmış durumda. Akşama kadar daha da çoğalır diye ümit ediyoruz. Buradan herkese de Cumhurbaşkanımızın başlattığı Milli Dayanışma Kampanyamıza destek verme çağrısında bulunuyoruz. Bağışlar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde toplanıyor. Bağışların ihtiyaç sahiplerine kriterler belirlenerek dağıtımlarını sağlayacağız." sözlerine yer verdi.

Selçuk, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 07:30 Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun oğluna mesaj: Babanızın hatırası hep yaşayacak         
01:12
Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız Bakan Koca: Bilim Kurulu'na benzer, niteliği ayrı ikinci bir Bilim Kurulu kuracağız         
00:26
Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı Ekvador'da mezarlıklarda yer kalmadı, polis koronadan ölenleri evlerinin önüne bırakmaya başladı         
00:13
Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı Ordu Belediye Başkanı Hilmi Güler'den yasak sonrası gençlere güldüren mesaj: Şimdi hesaplaşma zamanı         
00:13
Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir? Cumhurbaşkanı Erdoğan hatırlattı sosyal medyada gündem oldu! Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir?         
00:10
İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları İşte Cumhurbaşkanlığı kararı sonrası sokağa çıkamayacak Süper Lig yıldızları         
23:56
Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum Karantinada bulunan İngiltere Başbakanı Johnson'dan açıklama: Daha iyi hissediyorum         
23:44
Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu Son Dakika: Türk Hava Yolları iç hat seferlerini 20 Nisan'a kadar durdurdu         
23:15
Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı Sağlık Bakanlığı, illere göre vefat sayılarının yer aldığı haritayı paylaştı         
23:14
Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, işine son verildiğini canlı yayında öğrendi         
22:56
Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi Ali Koç, Barcelona'nın eski sportif direktörü Ariedo Braida ile görüşme gerçekleştirdi         
22:54
Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı Şarkıcı Aleyna Tilki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağına takıldı         
22:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni koronavirüs tedbirlerinin ayrıntıları belli oldu         
22:16
Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim Hastaneden çıkan Fatih Terim'den ilk görüntü: Hepinizi çok özlemişim         
22:04
Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı Koronavirüs testi pozitif çıkan Bilim Kurulu Üyesi'nin Prof. Dr. Serhat Ünal olduğu ortaya çıktı         
21:46
İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak İstanbul'da maske takmayan toplu taşımayı kullanamayacak         
21:44
Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Son Dakika: Hatay'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi         
21:27
Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi Sokağa çıkma yasağı sonrası 20 yaş ve altındaki çalışanların durumu ne olacak? Süleyman Soylu yanıt verdi         
21:21
İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim İrem Sak'tan estetik itirafı: Üç kere burnumdan ameliyat geçirdim         
21:18
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 6 bin 507'ye yükseldi         
21:00
Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok Nihat Özdemir'den Galatasaray taraftarına yanıt: Bizim suçumuz yok         
20:59
Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı Son dakika: Türkiye'de koronavirüs salgınını önlemek amacıyla 4 yeni tedbir alındı         
20:48
Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek Koronavirüsten ölen Cemil Taşçıoğlu'nun adı Okmeydanı Şehir Hastanesi'ne verilecek         
20:41
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 yaş altındakilere sokağa çıkma yasağı getiriyoruz         
20:15
TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim TFF Başkanı Nihat Özdemir: Haziran'da liglerin başlayacağını ümit ederim         
20:11
Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor Koronavirüsün ilk çıkış noktası olan Vuhan'da hayat normale dönüyor         
20:04
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İstanbul'da bir vaka virüsü 16 kişiye bulaştırıyor         
19:53
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 35 milyon liralık uyuşturucu madde ele geçirildi         
19:51
Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor Sağlık Bakanı Koca: Hayatını kaybedenlerin yüzde 78,7'sini 60 yaş üstü vatandaşlar oluşturuyor         
19:46
Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım Eusebio Di Francesco: Türkiye'den teklif aldım         
19:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.04.2020 01:54:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA'ya açıklamalarda bulundu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]