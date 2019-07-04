Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Bu yılın ilk 5 ayında özel sektörde işe...
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Bu yılın ilk 5 ayında özel sektörde işe yerleştirmemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 570 bini aştı.
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:30 Kaynak: AA
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk
: "Bu yılın ilk 5 ayında özel sektörde işe yerleştirmemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 570 bini aştı."
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