Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Bu yılın ilk 5 ayında özel sektörde işe...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Bu yılın ilk 5 ayında özel sektörde işe...

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Bu yılın ilk 5 ayında özel sektörde işe yerleştirmemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 570 bini aştı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Bu yılın ilk 5 ayında özel sektörde işe yerleştirmemiz, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artarak 570 bini aştı."
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:30 Kaynak: AA
Selçuk, Güncel
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