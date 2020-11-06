Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Bu yıl asgari u¨cretin tu¨m tarafların uzlas¸ısı ile tespit edilmesini diliyorum." - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Bu yıl asgari u¨cretin tu¨m tarafların uzlas¸ısı ile tespit edilmesini diliyorum."
06.11.2020 10:25
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Bu yıl asgari u¨cretin tu¨m tarafların uzlas¸ısı ile tespit edilmesini diliyorum.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Bu yıl asgari u¨cretin tu¨m tarafların uzlas¸ısı ile tespit edilmesini diliyorum."
Selçuk, Güncel, Son Dakika
- Kaynak: AA
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