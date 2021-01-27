Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, bu yıl yapılacak KPSS merkezi yerleştirme takvimini açıkladı. - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk , bu yıl yapılacak KPSS merkezi yerleştirme takvimini açıkladı.

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Adaylığını açıklamak için düzenlediği iki toplantıyı da polis bastı yine de pes etmedi: Erdoğan'ın hamalı olacağım