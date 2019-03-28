Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(Chp Adana Adayı Karalar'ın Şehit Eşine Tepkisi)...
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(CHP Adana adayı Karalar'ın şehit eşine tepkisi) Biz bu çirkin davranışı tüm şehit ve gazi ailelerimize yapılmış bir hakaret olarak nitelendiriyor ve kınıyoruz.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk
: " (CHP Adana
adayı Karalar
'ın şehit eşine tepkisi) Biz bu çirkin davranışı tüm şehit ve gazi ailelerimize yapılmış bir hakaret olarak nitelendiriyor ve kınıyoruz."
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Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:57 Kaynak: AA
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