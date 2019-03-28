Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(Chp Adana Adayı Karalar'ın Şehit Eşine Tepkisi)...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(Chp Adana Adayı Karalar'ın Şehit Eşine Tepkisi)...

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(CHP Adana adayı Karalar'ın şehit eşine tepkisi) Biz bu çirkin davranışı tüm şehit ve gazi ailelerimize yapılmış bir hakaret olarak nitelendiriyor ve kınıyoruz.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: " (CHP Adana adayı Karalar'ın şehit eşine tepkisi) Biz bu çirkin davranışı tüm şehit ve gazi ailelerimize yapılmış bir hakaret olarak nitelendiriyor ve kınıyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 02:57 Kaynak: AA

Adana, Selçuk, Karalar, Güncel
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