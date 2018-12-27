Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Gss Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Gss Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin...

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, GSS prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezalarının silineceğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Gss Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin..., System.String[]
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, GSS prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezalarının silineceğini açıkladı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:53 Kaynak: AA

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Hal Uyuşmazlıklarında Parasal Üst Sınır Artırıldı Bakan Selçuk: GSS Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezaları Silinecek

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