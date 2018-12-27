Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Gss Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin...
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, GSS prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezalarının silineceğini açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, GSS prim borçlarını yıl sonuna kadar ödeyenlerin gecikme cezalarının silineceğini açıkladı.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 09:53 Kaynak: AA
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