Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk Oy Kullandı
48 dakika önce
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yerel seçimlerde Ankara'da oy kullandı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, yerel seçimlerde Ankara
'da oy kullandı. Türkiye
'nin 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçeceği 31 Mart yerel seçimlerinde bakanlar da oy vermek üzere sandık başına gitti. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Karakusunlar İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesine gelerek 4256 nolu sandıkta oyunu kullandı.
Oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına açıklama yapan Bakan Selçuk
, "Bugün bu güzel Pazar gününde biz de en demokratik hakkımızı, oyumuzu kullandık eşimle beraber. Artık inşallah sonuçlarını akşama kadar heyecan ve sükunet içinde bekleyeceğiz. Biz ülkemizin basiretine, ferasetine her zaman güvendik, güvenmeye de devam ediyoruz. Sonuçlarımızın hem Ankara'mız hem de ülkemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:34 Kaynak: İHA
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