Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında ilaç... - Son Dakika

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında ilaç...
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında ilaç teminine ilişkin ek protokol imzalandığını açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, SGK ile Türk Eczacıları Birliği arasında ilaç teminine ilişkin ek protokol imzalandığını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 01:22 Kaynak: AA
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