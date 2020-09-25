Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(SGK-TEB ilaç alım protokolü) Eczanelere yıllık... - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(SGK-TEB ilaç alım protokolü) Eczanelere yıllık...
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(SGK-TEB ilaç alım protokolü) Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "(SGK-TEB ilaç alım protokolü) Eczanelere yıllık 235 milyon liraya ulaşan bir iyileştirme sağladık."
Selçuk, İlaç, Güncel, Son Dakika
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:31 - Kaynak: AA
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