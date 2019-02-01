Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Sma Hastaları Bugün İtibarıyla İlaçlarını...
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "SMA hastaları bugün itibarıyla ilaçlarını alabilecek.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk
: "SMA
hastaları bugün itibarıyla ilaçlarını alabilecek."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:02 Kaynak: AA
Ulaştırma Bakanlığı Tepki Çeken Haberi Yalanladı: Avrasya Tüneli Ücretlerine Zam Yapılmadı
Milli Savunma Bakanlığı, Komandoların Karla Kaplı Dağlarda Yaptığı Operasyonun Görüntülerini Yayınladı
İsrail'de Vücut Geliştirme Yarışmasına Katılan Başmüezzin, Görevden Alındı
Bakanlık Marketler İçin Harekete Geçti! Ürünler Tek Tek İncelenecek