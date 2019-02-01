Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Sma Hastaları Bugün İtibarıyla İlaçlarını...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "Sma Hastaları Bugün İtibarıyla İlaçlarını...

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "SMA hastaları bugün itibarıyla ilaçlarını alabilecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk: "SMA hastaları bugün itibarıyla ilaçlarını alabilecek."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:02 Kaynak: AA

Selçuk, Güncel
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