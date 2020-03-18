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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan "Çanakkale Zaferi" mesajı Açıklaması
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında her zorluğu milli birlik ve beraberlik ile aşacağımızı biliyoruz.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, " Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında her zorluğu milli birlik ve beraberlik ile aşacağımızı biliyoruz." ifadelerini kullandı.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
"Çanakkale Zaferi'nin 105. yılında her zorluğu milli birlik ve beraberlik ile aşacağımızı biliyoruz. 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde bu toprakları bize vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum."
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 11:58 Kaynak: AA
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