Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan telekonferanslı toplantı - Son Dakika

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk'tan telekonferanslı toplantı
6 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sivil toplum kuruluşları ile video konferansla toplantı yaptı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sivil toplum kuruluşları ile video konferansla toplantı yaptı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sivil toplum kuruluşlarımızla daima istişare halindeyiz. Bugünkü video konferansımızda Kısa Çalışma Uygulamamızı TOBBiletisim, Tisk kurumsal, TUSIAD, MUSIAD, deikiletisim, ASKON, yasedorgtr, turkihracat ve TESK başkanlarımız ile beraber değerlendirdik" dedi.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 10:55 Kaynak: İHA
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