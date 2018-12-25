Son Dakika Haberleri: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bugün 2019 Yılı İçin Belirlenen Asgari...

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bugün 2019 Yılı İçin Belirlenen Asgari...

12 dakika önce

IHAAW085804-EKO/25-12-2018- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün 2019 yılı için belirlenen asgari ücreti açıklayacak.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bugün 2019 Yılı İçin Belirlenen Asgari..., System.String[]
IHAAW085804-EKO/25-12-2018

- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün 2019 yılı için belirlenen asgari ücreti açıklayacak. 25.12.2018 08: 58: 04 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:04 Kaynak: İHA

Ekonomi
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