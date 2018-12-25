Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bugün 2019 Yılı İçin Belirlenen Asgari...
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IHAAW085804-EKO/25-12-2018- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bugün 2019 yılı için belirlenen asgari ücreti açıklayacak.
IHAAW085804-EKO/25-12-2018
- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, bugün 2019 yılı için belirlenen asgari ücreti açıklayacak. 25.12.2018 08: 58: 04 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 09:04 Kaynak: İHA
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