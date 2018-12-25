Son Dakika Haberleri: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücreti Açıklamak Üzere Toplantı...

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücreti Açıklamak Üzere Toplantı...

1 saat önce

IHAAW111121-EKO/25-12-2018- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücreti açıklamak üzere toplantı yapıyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücreti Açıklamak Üzere Toplantı..., System.String[]
IHAAW111121-EKO/25-12-2018

- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücreti açıklamak üzere toplantı yapıyor. 25.12.2018 11: 11: 21 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:17 Kaynak: İHA

Ekonomi
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