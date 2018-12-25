Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücreti Açıklamak Üzere Toplantı...
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IHAAW111121-EKO/25-12-2018- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, asgari ücreti açıklamak üzere toplantı yapıyor.
IHAAW111121-EKO/25-12-2018
- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, asgari ücreti açıklamak üzere toplantı yapıyor. 25.12.2018 11: 11: 21 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:17 Kaynak: İHA
Asgari Ücreti Belirleyecek Toplantı Başladı
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