Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari Ücret; Brüt Olarak 2558 TL...
1 saat önce
- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari ücret; brüt olarak 2558 TL lira, net olarak 2.
- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, "Asgari ücret; brüt olarak 2558 TL lira, net olarak 2.020 TL olarak belirlenmiştir"
ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret; brüt olarak 2558 TL lira, net olarak 2.020 TL olarak belirlenmiştir" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:39 Kaynak: İHA
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