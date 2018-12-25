Son Dakika Haberleri: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari Ücret; Brüt Olarak 2558 TL...

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari Ücret; Brüt Olarak 2558 TL...

1 saat önce

- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari ücret; brüt olarak 2558 TL lira, net olarak 2.

- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Asgari ücret; brüt olarak 2558 TL lira, net olarak 2.020 TL olarak belirlenmiştir"

ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "1 Ocak 2019 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret; brüt olarak 2558 TL lira, net olarak 2.020 TL olarak belirlenmiştir" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 11:39 Kaynak: İHA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi
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