Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "45'i Kanser İlacı Olmak Üzere 413...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "45'i Kanser İlacı Olmak Üzere 413...

1 saat önce

IHAAW142411-SIY/28-12-2018- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "45'i kanser ilacı olmak üzere 413 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,
IHAAW142411-SIY/28-12-2018

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "45'i kanser ilacı olmak üzere 413 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi. 28.12.2018 14: 24: 11 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:30 Kaynak: İHA

Zehra Zümrüt Selçuk, Politika
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