Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "45'i Kanser İlacı Olmak Üzere 413...
1 saat önce
IHAAW142411-SIY/28-12-2018- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "45'i kanser ilacı olmak üzere 413 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.
IHAAW142411-SIY/28-12-2018
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, "45'i kanser ilacı olmak üzere 413 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi. 28.12.2018 14: 24: 11 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:30 Kaynak: İHA
Sohbet, Arkadaşlık ve Eş Bulma Hatlarının Reklamları Yasaklandı
45'i Kanser Olmak Üzere 413 İlaç Daha Geri Ödeme Listesine Alındı
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