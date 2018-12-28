Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İşitme Cihazlarında Hastalara Ölçüm...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İşitme Cihazlarında Hastalara Ölçüm...

1 saat önce

IHAAW142908-SIY/28-12-2018- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işitme cihazlarında hastalara ölçüm şartının kaldırıldığını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, İşitme Cihazlarında Hastalara Ölçüm..., System.String[]
IHAAW142908-SIY/28-12-2018

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işitme cihazlarında hastalara ölçüm şartının kaldırıldığını açıkladı. 28.12.2018 14: 29: 08 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 02:35 Kaynak: İHA

Zehra Zümrüt Selçuk, Politika
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