Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet Koruması Altındaki...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet Koruması Altındaki...

40 dakika önce

IHAAW113006-SIY/06-01-2019- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet koruması altındaki çocuklarımızın milli ve manevi değere bağlı, toplumsal hayata aktif ve güçlü bireyler olarak katılmalarını amaçlayan kapsamlı ilk Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,
IHAAW113006-SIY/06-01-2019

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Devlet koruması altındaki çocuklarımızın milli ve manevi değere bağlı, toplumsal hayata aktif ve güçlü bireyler olarak katılmalarını amaçlayan kapsamlı ilk Çocuk Destek, Gelişim ve Eğitim Programı (ÇODEP) başlıyor" dedi. 06.01.2019 11: 30: 06 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:36 Kaynak: İHA

Zehra Zümrüt Selçuk, Politika
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