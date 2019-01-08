Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan,...
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IHAAW100342-EKO/08-01-2019- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10'dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan işyerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası...
IHAAW100342-EKO/08-01-2019
- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, "Çok tehlikeli sınıfta yer alan, 10'dan fazla çalışanı bulunan ve son 3 yıl içerisinde ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası bulunmayan işyerlerinde, çalışanların işsizlik sigortası işveren payı, bir sonraki takvim yılından geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle yüzde 1 olarak alınacak" dedi. 08.01.2019 10: 03: 42 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 10:09 Kaynak: İHA
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