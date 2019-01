Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Yüksekte Güvenli Çalış Kampanyası'nı...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk Türkiye İnşaat İşveren Sendikası (İNTES) ile imzalanan "İş Sağlığı ve Güvenliği İşbirliği Protokolü" kapsamında yüksekte güvenli çalışma bilincini oluşturmak için "Yüksekte Güvenli Çalış Kampanyası'nı başlatıyoruz" dedi. Bakan Selçuk , İNTES tarafından düzenlenen "İnşaat Sektörü ve İstihdam" konulu toplantıyla "İş Sağlığı ve Güvenliği İşbirliği Protokolü"nün imza törenine katıldı. Bakan Zümrüt Selçuk, büyüme, ihracat ve istihdam verilerine vurgu yaparak, Türkiye'nin sürdürülebilir bir büyüme hedefine işverenler ve çalışanlarla beraber yürüdüğünü belirtti. İşçi ve işveren taraflarının ortak mutabakatıyla asgari ücretin 2 bin 20 liraya çıkarıldığını anımsatan Bakan Selçuk, AK Parti hükümetleri döneminde 3 kez tüm tarafların oy birliği ile belirlenen asgari ücrette 4'üncü oy birliğinin kendi Bakanlığı dönemine nasip olduğunu söyledi.Türkiye'nin büyümesinde inşaat sektörünün payının çok büyük olduğunu belirten Bakan Selçuk, "İnşaat sektöründeki sayılara baktığımızda da bu gelişimi, değişimi çok açık bir biçimde görmekteyiz. İş yeri sayıları 2002 yılında yaklaşık 96 bin iken, yüzde 121 artışla bugün 214 bin iş yeri sayımız var. 2002 yılında yaklaşık 713 bin çalışan sayımız varken bu sektörde bugün yüzde 192 artışla 2 milyona ulaşmış bir çalışan sayımız mevcut" ifadesine yer verdi.Tüm dünyada inşaat sektörüyle ilgili en başta gelen sorunlardan birinin yaşanan iş kazaları olduğuna dikkat çeken Bakan Selçuk, "İnşaat sektöründe meydana gelen kazaların birçoğu yüksekten düşmeden kaynaklanıyor. Bu kazaların büyük bir kısmı çatı, kat kenarlarından, iskelelerden, asansör boşluğu ve yapıdaki diğer boşluklardan düşme şeklinde gerçekleşiyor. Bugün imzalayacağımız protokolün de ana gündem maddesi işte bu. Yüksekten düşmenin önlenmesine ilişkin gerekli mevzuat düzenlemelerini içermekte" dedi.Bakan Selçuk, "Yılbaşında yayımlanan yönetmelik değişikliğimizi de ilk kez burada açıklamak isterim. 'Geçici kenar koruma sistemleri', 'cephe platformları', 'güvenlik ağları' ve 'yaşam hatları'nın standartlara uygunluğunu yüksekten düşmekten önlemek adına zorunlu hale getirdik. Atılan bu adımlarla amacımız o ki daha sağlıklı, daha güvenli yarınların inşasına bir umut olacağız. Her ne kadar istihdam ve iş gücünün arttırılması, işsizliğin azaltılması ülke ekonomisi bakımından oldukça önemli olsa da bu gelişmelerde tabii ki en büyük itici güç bireylerin huzuru ve sağlığı. Bu önemli hususu asla göz ardı etmiyoruz ve her zaman 'önce insan' diyoruz ve insan onuruna yaraşır bir çalışma hayatını temin etmek için uğraşıyoruz. Tek bir çalışanımızın dahi, mesleği sebebiyle hayatını kaybetmesine tahammülümüz hiçbir zaman olmadı. Hükümet , Bakanlık olarak bu konuya, çalışma hayatının değil insan hayatının akıbeti perspektifinden bakmaktayız. Bu bilinçle hükümet olarak 16 yıldır, her alanda olduğu gibi, iş sağlığı ve güvenliği meselesinde de yaratılmışların en şereflisi olan insanı merkeze alarak çalışmalarımıza devam ettik" ifadelerini kullandı.Protokol kapsamında yüksekte güvenli çalışma bilincini oluşturmak için Yüksekte Güvenli Çalış Kampanyası'nı başlattıklarını belirten Bakan Selçuk, "Kampanyamız Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde yürüttüğümüz ikinci 100 Günlük İcraat Programımızın da önemli bir icraatı aynı zamanda. İş sağlığı ve güvenliği alanında sektörde hem teknik bilgi düzeyinin hem de farkındalığın artırılması amacıyla özelikle kamu projelerinde iş sağlığı ve güvenliği konusunda çalışmaların yürütülmesini sağlayacağız bu protokolle. Ayrıca protokolümüz, inşaat sektörüne yönelik iş sağlığı ve güvenliği mevzuat hazırlık çalışmalarında taraflar arasında iletişim ve ortak çalışmaları da hızlandıracak. İmzalayacağımız bu protokolün şimdiden tüm taraflara ve çalışma hayatımızın tüm paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.Çalışma hayatında standartları yükseltmek için bütün taraflarla iletişime açık olduklarını belirten Selçuk, şunları kaydetti:"Geçtiğimiz haftalarda başlattığımız maden, inşaat, kimya gibi çok tehlikeli sektörlere yönelik projelere hibe desteğimizi de buradan duyurmak isterim. Çok tehlikeli sektörlere yönelik iş sağlığı ve güvenliği koşullarını iyileştirme adına işçi, işveren kuruluşlarımızın, STK 'lerimizin, sanayi, ticaret ve meslek odalarımızın, üniversitelerin ve hatta meslek liselerimizin geliştireceği projelere yaklaşık 40 milyon lira hibe desteği sağlayacağız. Sizlerden gelen proje fikirleri ve benzeri ortak çalışma önerileri her zaman başımızın tacı oldu. İnşallah bu hibe desteklerine de yeteri kadar başvurulacağına ve çok güzel projeler oluşacağına inanıyoruz."Konuşmaların ardından Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile İNTES Başkanı Celal Koloğlu, "İş Sağlığı ve Güvenliği İşbirliği Protokolü"nü imzaladı. - ANKARA