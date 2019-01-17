Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dün Gece Meydana Gelen Yangınla...
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IHAAW111148-GEN/17-01-2019- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün gece meydana gelen yangınla ilgili müfettiş görevlendirildiğini belirtti.
IHAAW111148-GEN/17-01-2019
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, dün gece meydana gelen yangınla ilgili müfettiş görevlendirildiğini belirtti. 17.01.2019 11: 11: 48 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:17 Kaynak: İHA
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