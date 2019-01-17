Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dün Gece Meydana Gelen Yangınla...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dün Gece Meydana Gelen Yangınla...

56 dakika önce

IHAAW111148-GEN/17-01-2019- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün gece meydana gelen yangınla ilgili müfettiş görevlendirildiğini belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dün Gece Meydana Gelen Yangınla..., System.String[]
IHAAW111148-GEN/17-01-2019

- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, dün gece meydana gelen yangınla ilgili müfettiş görevlendirildiğini belirtti. 17.01.2019 11: 11: 48 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:17 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Kılıçdaroğlu, Man Adası İddiaları ile İlgili Erdoğan'a Karşı Kaybettiği 1 milyon 369 bin Liralık Tazminatı Yatırdı Parakende Devi İflas İhalesini Kazandı! 400 Mağazası Açık Kalacak ve 50 Bin Kişilik İstihdam Korunacak

Black Mirror: Bandersnatch Filmi Nedeniyle Netflix'e 25 Milyon Dolarlık Dava Açıldı İlgi Her Geçen Gün Artıyor! Şebap Güvercinleri 100 Bin TL'ye Satılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 12:13:27. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Dün Gece Meydana Gelen Yangınla...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]