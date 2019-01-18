Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Gelecek Hafta Şehit Yakını, Gazi ve...
1 saat önce
IHAAW100158-SIY/18-01-2019- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarını gerçekleştireceğiz" dedi.
IHAAW100158-SIY/18-01-2019
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, "Gelecek hafta şehit yakını, gazi ve gazi yakını atamalarını gerçekleştireceğiz" dedi. 18.01.2019 10: 01: 58 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 10:07 Kaynak: İHA
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