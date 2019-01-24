Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bilişim Sektöründeki Mesleklerde...
1 saat önce
IHAAW111235-SIY/24-01-2019- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 85 TL'ye çıkardık" dedi.
IHAAW111235-SIY/24-01-2019
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, "Bilişim sektöründeki mesleklerde İŞKUR
tarafından düzenlenen işbaşı eğitim programlarında günlük ödeme miktarını 85 TL'ye çıkardık" dedi. 24.01.2019 11: 12: 35 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:21 Kaynak: İHA
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