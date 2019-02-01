Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sma Hastaları Bugün İtibariyle...
1 saat önce
IHAAW084112-SIY/01-02-2019- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SMA hastaları bugün itibariyle ilaçlarını alabilecekler" dedi.
IHAAW084112-SIY/01-02-2019
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "SMA hastaları bugün itibariyle ilaçlarını alabilecekler" dedi. 01.02.2019 08: 41: 12 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 09:18 Kaynak: İHA
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