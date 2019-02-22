Son Dakika Haberleri: Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Eyt Gündemimizde Yok" Dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Eyt Gündemimizde Yok" Dedi.

1 saat önce

IHAAW154455-SIY/22-02-2019- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "EYT gündemimizde yok" dedi.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,
IHAAW154455-SIY/22-02-2019

- Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "EYT gündemimizde yok" dedi. 22.02.2019 15: 44: 55 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:50 Kaynak: İHA

EYT, Zehra Zümrüt Selçuk, Politika
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