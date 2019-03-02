Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "17 Yılda Sosyal Yardım Bütçemizi 21...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "17 Yılda Sosyal Yardım Bütçemizi 21...

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "17 yılda sosyal yardım bütçemizi 21 kat artırarak 43 milyar liraya çıkardık.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "17 yılda sosyal yardım bütçemizi 21 kat artırarak 43 milyar liraya çıkardık. Bugüne kadar toplam 289 milyar lira vatandaşlarımıza sosyal yardım ulaştı."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:38 Kaynak: AA

Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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