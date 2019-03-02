Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "17 Yılda Sosyal Yardım Bütçemizi 21...
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "17 yılda sosyal yardım bütçemizi 21 kat artırarak 43 milyar liraya çıkardık.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "17 yılda sosyal yardım bütçemizi 21 kat artırarak 43 milyar liraya çıkardık. Bugüne kadar toplam 289 milyar lira vatandaşlarımıza sosyal yardım ulaştı."
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Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:38 Kaynak: AA
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