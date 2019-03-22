Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2002'de İşkur'un Tüm Türkiye'de İşe...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2002'de İşkur'un Tüm Türkiye'de İşe...

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2002'de İŞKUR'un tüm Türkiye'de işe yerleştirdiği kişi sayısı 24 bindi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "2002'de İŞKUR'un tüm Türkiye'de işe yerleştirdiği kişi sayısı 24 bindi. 2018'e baktığımızda ise sadece Samsun'da 26 bin 155 vatandaşımızı istihdamla buluşturduğumuzu görüyoruz. Ülke genelinde 1 milyon 250 bin kişi de İŞKUR aracılığıyla işe yerleştirildi."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 06:20 Kaynak: AA

Türkiye, Zehra Zümrüt Selçuk, İŞKUR, Ekonomi
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