Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Son 17 Yıldaki En Yüksek İş Gücüne...
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk: "Son 17 yıldaki en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranına ulaştık. 2018'de iş gücü piyasasına yeni 631 bin kişi katıldı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
: "Son 17 yıldaki en yüksek iş gücüne katılım ve istihdam oranına ulaştık. 2018'de iş gücü piyasasına yeni 631 bin kişi katıldı. Bunun yüzde 87'sini istihdama kazandırdık. Kadınlarda ise bu oran yüzde 92."
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Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 01:24 Kaynak: AA
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