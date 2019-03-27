Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezlerinin...
1 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezlerinin yaygınlaştırılması kapsamında 3 ayda 40 merkezin açıldığını, toplamda 48 merkezde engelli ve engelli ailelerine hizmet verildiğini açıkladı.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
, Engelsiz Gündüzlü Yaşam Merkezlerinin yaygınlaştırılması kapsamında 3 ayda 40 merkezin açıldığını, toplamda 48 merkezde engelli ve engelli ailelerine hizmet verildiğini açıkladı. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 11:38 Kaynak: İHA
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