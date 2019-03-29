Son Dakika Haberleri: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Acıpayam İlçemizde Sgk Prim Ödeme...

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Acıpayam İlçemizde Sgk Prim Ödeme...

53 dakika önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Acıpayam ilçemizde SGK prim ödeme süresini 3 ay uzatıyoruz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Acıpayam ilçemizde SGK prim ödeme süresini 3 ay uzatıyoruz" dedi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 11:08 Kaynak: İHA

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